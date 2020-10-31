Мэрия проверила, как масочный режим исполняется на сельхозярмарке

На сельскохозяйственной ярмарке в Петрозаводске осуществляется контроль за соблюдением противоэпидемиологических требований, сообщает пресс-центр мэрии Петрозаводска.

В Петрозаводске продолжает работу ярмарка товаров карельских производителей. Каждый день площадку посещают специалисты администрации города, которые контролируют соблюдение действующих противоэпидемиологических требований. Продавцам и покупателям напоминают о необходимости использования средств индивидуальной защиты и сохранении социальной дистанции.

Вход на Ярмарочную площадь оборудован санитайзером, торговые павильоны расположены на расстоянии более шести метров друг от друга, обеспечен контроль за потоком посетителей. Сельскохозяйственная ярмарка будет работать до 1 ноября (включительно). Посетить торговую площадку на Инженерной улице можно с 9.00 до 17.00.

В соответствии с решением городского оперативного штаба по борьбе с пандемией, возглавляемого Ириной Мирошник, проверки транспорта, объектов торговли и сферы услуг, направленные на выявление нарушений противоэпидемиологических требований, осуществляются ежедневно.