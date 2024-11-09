09 ноября 2024, 12:12
Авария с участием скорой помощи произошла в Петрозаводске
Кроссовер и «скорая» врезались друг в друга на оживленном перекрестке
Автомобиль скорой помощи и кроссовер столкнулись в Петрозаводске. Видео опубликовала в группе «Подслушано у водителей Птз и Карелии».
Авария произошла 9 ноября, в воскресенье, в 09:37 на пересечении проспекта Александра Невского и улицы Правды.
Она попала в объектив камеры наблюдения компании «Ситилинк». Видно, что водитель «скорой» очень спешил, а находившийся за рулем кроссовера не успел его пропустить. // фото, видео: «Подслушано у водителей Птз и Карелии»/ВКонтакте