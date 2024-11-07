На трассе «Фонтаны» пройдет традиционный зимний фестиваль

Фестиваль «Зимние фонтаны» откроется 1 декабря, такую дату озвучили в дирекции спорта. Фестиваль проходит на лыжной трассе «Фонтаны» по 30 марта 2025 года.

В рамках фестиваля для любителей активного лыжного движения будут проходить гонки и марафоны, а также различные праздники. Самых активных поощрят.

В этом году организаторы предлагают желающим предварительно регистрироваться на фестиваль. Сделать это можно онлайн.

Очная форма также доступна с 25 по 29 ноября в спорткомплексе «Луми».

Пройти регистрацию можно будет и в первый день фестиваля 1 декабря, и в последующие дни. // фото pressfoto/ freepik.com