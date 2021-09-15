Авария на улице Правды попала на видео

Сегодня в 9:56 в Петрозаводске, на пересечении улиц Правды и Володарского произошла дорожная авария. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании Sampo.ru.

На кадрах видно, как легковой автомобиль, поворачивавший с Володарского, не пропустил фургон, ехавший по главной дороге.

В результате столкновения транспортные средства получили механические повреждения. Движение на участке дороги оказалось затруднено.