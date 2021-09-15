15 сентября 2021, 12:26
Авария на улице Правды попала на видео
Городская камера наблюдения сняла инцидент, произошедший в центре карельской столицы
Сегодня в 9:56 в Петрозаводске, на пересечении улиц Правды и Володарского произошла дорожная авария. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании Sampo.ru.
На кадрах видно, как легковой автомобиль, поворачивавший с Володарского, не пропустил фургон, ехавший по главной дороге.
В результате столкновения транспортные средства получили механические повреждения. Движение на участке дороги оказалось затруднено.