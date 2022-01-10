Атмосферное давление резко упадет в Петрозаводске

Новые погодные сюрпризы обещают жителям столицы Карелии в ближайшие дни. Стремительное падение атмосферного давления ожидается в городе с 12 на 13 января.

По сообщению паблика «Погода Петрозаводска и Карелии», утром 12 января ожидается высокое давление - около 765 миллиметров ртутного столба, то вечером 13 января оно упадет до значения в 725.

В связи с таким колебанием атмосферного давления ожидается усиление ветра. Порывы будут достигать 18-23 м/с. (фото pixabay.com, agamaszota)