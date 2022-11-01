Астрономы открыли потенциально опасный астероид

Группа астрономов обнаружила сразу три новых астероида. Один из них является крупнейшим за последние восемь лет потенциально опасным для нашей планеты. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на The Astronomical Journal.

Космические объекты скрывались от взора исследователей на орбите между Землей и Венерой. Наблюдениям мешал яркий солнечный свет. Обнаружить околоземные астероиды удалось в рамках программы NoirLab с помощью Dark Energy Camera, установленной на четырехметровом телескопе в Чили.

Ученые открыли астероид шириной в 1,5 километра. Его назвали 2022 AP7. Орбита этого космического тела когда-нибудь может оказаться на пути Земли. Два других объекта, 2021 LJ4 и 2021 PH27, не представляют опасности для нашей планеты. Последний из них интересен тем, что является ближайшим астероидом к Солнцу. (фото unsplash.com, NASA)