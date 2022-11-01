Permacrisis стало словом года по версии издательства Harper Collins

Harper Collins, одна из крупнейших в мире издательских компаний, входящая в «большую пятерку» англоязычных издательств, назвала слово 2022 года. По версии составителей толкового словаря, permacrisis, что на русский переводится как «постоянный кризис», является словом этого года.

Авторы словаря толкуют понятие как «продолжительный период нестабильности и неустойчивого положения». Выбор слова года они объяснили тем, что permacrisis сжато и точно передает, насколько 2022 год был по-настоящему ужасным для многих людей, передает «Москва24».

Издательство занесло в список слов, характеризующих 2022 год, еще девять лексем. В частности, слово carolean - означающее все, что связано с новым королем Великобритании Карлом III. Также splooting - поза животного, лежащего с распластанными лапами.

В 2021 году по версии издательства главным словом стало NFT (невзаимозаменяемый токен), а в 2020 году – lockdown (локдаун, строгая изоляция). (фото unsplash.com, Sven Brandsma)