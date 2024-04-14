Астрологи рассказали, у кого возрастёт дар предвидения

Неделя благоприятна для поиска точек соприкосновения, налаживания конструктивного диалога с окружающими, поиска единомышленников. Всем знакам зодиака будет свойственна рассудительность, этим стоит воспользоваться для принятия важных решений. Также это хорошее время для творчества, обустройства своего жилища. Эффективными будут процедуры по омоложению и оздоровлению организма. Старайтесь не ввязываться в конфликты, избегайте сплетен и интриг.

Источник: gadalkindom.ru

Овны сейчас на коне! У вас есть энергия и решимость преодолеть любые трудности. Планируйте, смело беритесь за новое — все начинания будут удачны. Ваша харизма и уверенность привлекут внимание противоположного пола. Неделя благоприятствует общению, новым знакомствам, решению проблем.

Тельцам рекомендуется занять позицию наблюдателя. Оградите себя от праздного общения. Не тратьте зря энергию. Лучше посвятите время усвоению новых знаний и навыков. Сейчас, как никогда, будет ясно, куда и с кем вам двигаться дальше. Скоро у вас появится возможность показать себя во всей красе, проявить свои таланты.

У Близнецов период благоприятен для общественных и профессиональных достижений, делового сотрудничества. Вас ожидает продвижение по службе. В семейных отношениях придется приложить некоторые усилия, чтобы достичь гармонии. Поможет беседа с любимым человеком за чашкой чая.

Раков будет переполнять энергия. Ваши внутренние переживания исчезнут, появятся свежие идеи. Возможно, вы откроете для себя новый вид деятельности. Не исключено также, что придется вернуться к давно забытому старому. Финансовые успехи будут радовать.

У Львов на этой неделе упорство и труд все перетрут. Вы сделаете столько работы, что коллеги и руководство сильно удивятся. Никто не сможет вас опередить. Будьте на высоте, не позволяйте проявиться своей гордыне. Ваша связь с космосом и дар предвидения сейчас как никогда сильны.

У Дев наступило удачное время для самообразования, творчества и начала крупных проектов. То, о чем вы мечтали, приближается к вам с большой скоростью. Но сидеть сложа руки не стоит – вам нужно сконцентрироваться на самореализации. Сейчас вы особенно привлекательны — воспользуйтесь этим, если вы одиноки.

Весы обаятельны и неотразимы. Противоположный пол сходит от вас с ума. Обращайте внимание на людей вокруг, вам могут встретиться весьма интересные личности. Вероятна судьбоносная встреча, новое знакомство перерастет в крепкую дружбу. Есть также шансы улучшить свое материальное положение.

Скорпионы смогут достичь новых высот в профессии, укрепить отношения с близкими и упрочить свое финансовое положение. Вы будете центром любой компании. Ваш внутренний магнетизм и обаяние не оставят равнодушными окружающих. Возможно мимолетное романтическое знакомство.

Для Стрельцов наступило хорошее время, чтобы пройти курс оздоровления организма. Можно заняться своей фигурой, откорректировать питание, записаться в спортзал. Ваше финансовое положение на этой неделе стабилизируется. Сможете отдать долги и кредиты, если такие имеются.

У Козерогов будет много сомнений, мыслей, переживаний. Вы усомнитесь в нужности своей деятельности. Но взгляните трезво на ситуацию, вы — вершитель своей судьбы. Не унывайте, а покажите, на что способны. В отношениях аналогичная ситуация, проявите себя. Ваше обаяние и магнетизм покорят окружающих.

Водолеям звезды сулят подарки и сюрпризы. У вас наступило время для увлекательного романа, поездок, новых впечатлений. Возникнет повышенная потребность в близости, проявлении ласки и заботы. Но не думайте, будто люди вам должны. Проявите бескорыстие и душевность, это привлечет окружающих.

У Рыб могут произойти большие перемены. Предложение выйти замуж или жениться, возможность переезда или смены деятельности. Очень много искушений встретится вам на пути. Любовное приключение грозит оказаться обычной интрижкой или коварным обманом. // Изображение сгенерировано нейросетью Kandinsky на сайте rudalle.ru