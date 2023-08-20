Астрологи рассказали, у кого начался лучший период в году

Неделя благоприятна для неформального общения с коллегами. Устройте встречу с ними и обсудите нерабочие вопросы. Также это время полезно посвятить генеральной уборке и очищению пространства в вашей квартире. Рекомендуется сделать небольшую перестановку мебели или косметический ремонт. Сейчас подходящее время для того, чтобы попросить прибавку к зарплате или премию. Все условия этого периода направлены на улучшение вашего финансового положения. Также может появиться возможность получить повышение на работе. Судьба воздаст вам сторицей за все ваши старания. Можно ждать незапланированный подарок или выигрыш. Сейчас не стоит сдерживать свои желания. Вас ожидает знакомство с человеком, который сильно на вас повлияет.

Источник: gadalkindom.ru

Овнам нужно избегать любых проявлений агрессии и держаться в стороне от всех происходящих событий в мире. Не смотрите новости и не читайте ленту в интернете.

Также старайтесь не принимать сейчас важных решений. Сохраняйте равновесие и хладнокровие в любых непонятных ситуациях.

У Тельцов благоприятный период для рискованных начинаний. Вам легко будет даваться любая задача. Финансовое положение в скором времени стабилизируется. Чем активнее вы будете действовать, тем выше ваш шанс на скорый успех. В личных отношениях займите позицию лидера.

Близнецов ждет большой приток любви и добра со стороны окружающих людей. Проведите романтический вечер с любимым человеком. Ваша жизненная энергия сейчас на высоте. Череда непрерывного успеха приведет вас к нужным людям и событиям. Научитесь ценить каждую минуту жизни.

Раки будут решительными и целеустремленными. В то же время возможны ошибки и промахи. Лучше достигать поставленных целей маленькими шагами. Наберитесь терпения и веры в лучшее. Интересные встречи и новые знакомства очень вас порадуют. Двери в новую жизнь вот-вот откроются.

Львам рекомендуется быть открытыми к новым знакомствам, они вам очень помогут. Сейчас лучший период в году, чтобы познакомиться с кем-то или сходить на свидание. Все ваши усилия за последние годы будут вознаграждены сполна. Полученная прибыль непременно вас удивит и обрадует.

Девам обеспечены отличное самочувствие и настроение. Смело беритесь за любые задачи. Новое знакомство обернется для вас неожиданным подарком. Сейчас идеальный период для совершения любых финансовых операций. Сделайте приятный сюрприз для близкого вам человека.

Весам удастся преодолеть все преграды, главное — доделывать все дела до конца. Действуйте самостоятельно, в противном случае удача покинет вас. На вас возлагают большие надежды близкие. Ваша помощь и бескорыстные поступки обязательно вернутся к вам бумерангом.

Скорпионам рекомендовано немного сбавить темп. Велика вероятность, что на этом этапе жизни вы поставили себе ложную цель и теперь добиваетесь того, что вам по сути, не так нужно. Подумайте, чего вы хотите на самом деле. Тогда все желания будут исполняться легко и наилучшим образом.

Стрельцы добьются успеха во всем, за что возьмутся. Делайте то, что от вас ждут окружающие и будете вознаграждены. Посмотрите на свои отношения трезвым взглядом. Будьте самим собой. Только это приведет вас к крепкой семейной жизни. Ваши близкие отношения выйдут на принципиально новый уровень.

Козероги, позвольте судьбе привести вас именно к тому, что вам сейчас нужно. Развитие — залог яркой и свободной жизни. Впереди вас ожидает светлое будущее. Ваши финансовые проблемы сейчас решатся, если вы не упустите деловое предложение. Помогите своим родным, им сейчас очень важна ваша поддержка.

У Водолеев сейчас лучший период в году, удача и фортуна на вашей стороне. Вас ждет сюрприз и большой выигрыш. Также это прекрасное время для романтических отношений. Сейчас у вас есть все шансы на успех у противоположного пола. Уверенность в себе сыграет вам на руку. К вам проявят интерес и внимание.

У Рыб жизненный тонус и энергия будут сейчас на пике. Но не стоит идти на поводу у сиюминутных желаний. Своим интеллектом и начитанностью вы сможете приумножить в жизни счастье и богатство. Не давайте недоброжелателям испортить этот период. Старайтесь избегать конфликтных ситуаций. // Изображение сгенерировано нейросетью Kandinsky на сайте rudalle.ru