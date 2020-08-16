Астрологи рассказали, кто сможет улучшить свое финансовое положение

В начале недели повысится активность и решительность в личных делах и проектах. Ваша инициатива будет существенно влиять на ход событий и определять их дальнейшее развитие. В это время успешно сложатся поездки и путешествия. Также период благоприятен для обучения, усвоения новых знаний, общения с преподавателями. Во второй половине недели у вас будет достаточно энтузиазма и энергии для того, чтобы осуществить свои мечты. Однако опасайтесь ложных идеалов. Старайтесь самостоятельно принимать решения, а не следовать слепо чужим советам. В этот период возрастает склонность к преувеличениям, обману, а также самообману.

Источник: astro-ru.ru

У Овнов в начале недели может ухудшиться самочувствие. Старайтесь осмотрительнее относиться к питанию. Наиболее важные дела лучше запланировать на вторую половину недели. Ближе к выходным улучшатся отношения с близкими родственниками, родителями. Укрепятся ваши позиции в карьере.

У Тельцов может пропасть уверенность в любимом человеке. Возможно, вы поймете, что он что-то скрывает от вас. Сейчас удачное время для творчества и путешествий. Одинокие представители знака, находясь в туристической поездке, могут начать романтические отношения.

Близнецам в первой половине недели придется разрываться между работой и семейными заботами. Однако руководство будет недовольно, если вы станете часто отпрашиваться. Ваше финансовое положение укрепится за счет успешной деятельности партнера по браку.

Ракам на первую половину недели не стоит планировать новые знакомства и поездки. В общении с окружающими участятся обманы, недоразумения. Вторая половина недели складывается намного удачнее. Улучшатся супружеские отношения. Вы сможете урегулировать разногласия в ходе спокойного разговора.

Львы в начале недели могут ощутить дефицит наличных денег. Возможно, причиной станут крупные расходы. В целом это довольно оптимистичное время, вы будете прекрасно себя чувствовать. Во второй половине недели улучшится ваше финансовое положение. Покупки, сделанные в выходные, будут весьма удачными.

У Дев в первой половине недели может появиться неуверенность в партнере. Понять его мотивы будет довольно сложно. Не торопитесь делать выводы: интуиция сейчас может подвести. Во второй половине недели усилится ваша интеллектуальная и творческая активность. Возможны приятные сюрпризы от любимых людей.

Весам в начале недели может не хватать уверенности в себе. Старайтесь больше времени проводить в обществе людей, не оставайтесь надолго в одиночестве. Вторая половина недели благоприятствует спокойному времяпровождению в уютной домашней обстановке.

У Скорпионов могут возникнуть недоразумения в отношениях с друзьями. Найти взаимопонимание в этот период будет довольно сложно. Вторая половина недели благоприятна для учебы и новых знакомств. На выходных лучше всего отправиться в лес или на дачу.

Стрельцам придется много времени и сил потратить на профессиональную деятельность. Кроме того, могут возрасти заботы по дому, что не позволит вам расслабиться. Вторая половина недели сулит успехи в решении материальных вопросов. На выходных стоит запланировать поход в баню или поездку на пляж.

Козероги в первой половине недели будут склонны к заблуждениям и ошибкам. Сейчас не стоит делать поспешные выводы, следует с долей скептицизма относиться к полученной информации. Вторая половина недели благоприятствует личному развитию и приятному времяпровождению в дружеской компании.

У Водолеев энергетический потенциал в начале недели может быть ослаблен. Сил будет не хватать для выполнения профессиональных и иных обязанностей. Вторая половина недели пройдет на оптимистичной волне. Вы почувствуете прилив энергии. Возможны положительные сдвиги в карьере.

Рыбам не рекомендуется заниматься выяснением отношений с партнером по браку. Будет трудно объективно оценивать ситуацию, из-за чего есть риск оказаться в плену иллюзий. Вторая половина недели благоприятствует дружеским контактам и путешествиям. Вы можете познакомиться с человеком, который многому вас научит.