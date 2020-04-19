Астрологи рассказали, кому удастся достичь желаемого

В первой половине недели у вас появятся новые идеи, реализовать которые помогут ваша активность и решительность. Главное — не спешить и все тщательно обдумывать. Это время благоприятствует личным свершениям, поэтому готовьтесь действовать самостоятельно. Удача будет на стороне тех, кто проявит инициативность, смелость и открытость. В середине недели избегайте споров, не вступайте в общение с неприятными вам людьми. Думайте о хорошем, поскольку негативные мысли сейчас могут легко материализоваться. Во второй половине недели вы сможете лучше понять себя, оценить свои достоинства, силу характера, что позволит вам привлечь внимание окружающих. Период способствует достижению желаемых целей.

Овны в начале недели почувствуют прилив сил и работоспособности. Проявляйте заботу о близких людях. Это время требует от вас ответственности и практичности. Важные дела лучше отложить на пятницу или выходные дни.

У Тельцов наступит время смелых решений. Прежде всего это относится к тем, кто переживает период влюбленности. Середина недели может быть связана с какими-либо ограничениями. В конце недели вам придет хорошая новость издалека, которая вдохновит вас на новые начинания.

Близнецы в начале недели устанут от шумной и суетливой жизни и захотят некоторое время отдохнуть, побыть в тишине. Во второй половине недели вы можете почувствовать усиление сексуальных потребностей. Если у вас нет постоянного партнера, то в этот период вы сможете завести романтическое знакомство.

У Раков наступает благоприятный период для активного дружеского общения. Возможно, вы познакомитесь с новыми интересными людьми. В середине недели могут ухудшиться супружеские и деловые партнерские отношения. Старайтесь не обсуждать проблемы, поскольку это еще больше их усугубит.

Львам рекомендуется ставить перед собой смелые цели и активнее действовать. Это удачный период для реализации амбициозных задач. Улучшатся отношения с родственниками, особенно с родителями. Если вы находились с ними в ссоре, то самое время предпринять шаги к примирению.

Девы в начале недели могут заинтересоваться серьезными философскими или морально-нравственными вопросами. Вы почувствуете усиление тяги к знаниям, учебе. Активизируется ваше общение в интернете со знакомыми, живущими вдалеке от вас.

У Весов наступит благоприятное время для проведения расследований, прояснения вопросов, которые долгое время вас волновали. Усилится тяга ко всему таинственному, запретному. Интимные свидания в эти дни оставят самые приятные впечатления.

Скорпионы смогут укрепить свои отношения в партнерстве. Это касается не только работы, но и личной жизни. Ваш любовный союз станет крепче, если вы начнете вместе обсуждать общие проблемы. Очень важно уметь разговаривать друг с другом, искать и находить компромиссы.

Стрельцам рекомендуется интенсивнее заниматься оздоровлением организма. Это время, когда ваши защитные силы укрепляются и многие болезни отступают сами собой. В конце недели можно заниматься наведением порядка в делах и доме, делать ремонт или проводить генеральную уборку.

У Козерогов начало недели складывается замечательно для творчества и воспитания детей. Также это гармоничные дни для романтических отношений. Постарайтесь не делать того, о чем вас никто не просит. Инициатива хороша тогда, когда она предварительно согласована.

Водолеи будут чувствовать особое расположение к семье. Дом станет для вас не только крепостью, но и уютным гнездышком. Возможно, у вас возникнет желание сделать комфортнее свое жизненное пространство. Это хорошее время для проведения любых домашних работ всей семьей.

Рыб ждет множество контактов и встреч. Несмотря на интенсивное общение, вы всюду будете успевать, а многие дела решатся на удивление легко и быстро. Сейчас особую важность приобретают ваши связи. Супружеские отношения также станут конструктивными и гармоничными.

Источник: astro-ru.ru