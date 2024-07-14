Астрологи рассказали, кому можно ждать финансовых поступлений
Неделя благоприятна для новых знакомств. Связи позволят вам получить финансовую поддержку или упрочить служебное положение. Также от окружающих людей можно узнать много нужной информации. В этот период рекомендуется особенно тщательно следить за своим питанием и вести здоровый образ жизни, так как увеличивается риск различных проблем со здоровьем.
Источник: gadalkindom.ru
У Овнов неделя хороша для трудовых подвигов и свершений. Поддайтесь порыву — займитесь делами, которые отложены в «долгий ящик». Старые нерешенные проблемы в ближайшее время могут напомнить о себе. Постарайтесь не ввязываться в сомнительные мероприятия.
Тельцам этот период принесет множество незапланированных встреч. Большая вероятность получения хороших известий, которых вы давно ожидали. Вечером постарайтесь компенсировать избыток общения тишиной и молчанием. Займитесь делами, требующими уединения и сосредоточенности.
У Близнецов жизнь бьет ключом и хватает времени и сил на все. Дальние поездки даются особенно легко, а любые переговоры оказываются успешными. Неделя располагает к авантюрным приключениям. Результатом легкомысленного поведения может стать яркое романтическое увлечение.
У Раков наступило благоприятное время для перемен в любой сфере. Возможно, вы получите предложение об участии в проекте, сулящем получение хороших финансовых поступлений и карьерный рост. Положитесь на интуицию и принимайте решения, следуя ее подсказкам.
Львам обаяние, чувство юмора и энергия обеспечат повышенное внимание со стороны противоположного пола. На этой неделе вы способны очаровать любого человека. Используйте всякую возможность побыть на людях, это обязательно принесет интересные знакомства и хорошее настроение.
Девам рекомендуется не расслабляться и не сдавать позиции. Хороший период для завоевания «места под солнцем». Медлительность, нерешительность, бесконечные отговорки могут существенно затормозить карьерный рост. Постарайтесь сосредоточиться на делах и перебороть рассеянность.
Весам эту неделю следует провести под девизом «Работа не волк, в лес не убежит». Вам необходимо отдохнуть, встряхнуться и получить заряд бодрости. Удачное время для развлечений, активного отдыха, занятий спортом. Также это благоприятный период для того, чтобы заняться красотой и здоровьем.
Скорпионам не стоит пытаться выделиться из серой массы. Неудачное время сыпать новыми идеями и оригинальничать. Большая часть из того, что вы предложите, вызовет недоумение. Интересы семьи в этот период будут превыше всего. Не стоит делиться с посторонними людьми личной информацией.
Стрельцам самое время поработать над отношениями с близким вам человеком. Стоит прогнать от семейного очага застой, скуку и однообразие. Устройте своему партнеру романтический вечер. Хорошее время для сюрпризов, а также небанальных подарков.
Перед Козрогами звезды откроют завесу тайных знаний и помогут найти вдохновение для новых идей. Результаты вашей работоспособности будут оценены так же высоко, как и приложенные усилия. Бумажная работа сейчас не будет вызывать обычной скуки и сложности.
Водолеям харизма и высокий жизненный потенциал позволят быть в центре внимания, успешно делать новые открытия в творчестве и познавать новые грани в любимом деле. Появление свежих идей поможет пополнить семейный бюджет. Отличный период для принятия гостей или похода в гости.
У Рыб в жизни будут царить гармония и любовь. Звезды обещают мир в семье, а одиноким восхищение от поклонников, особенно женщинам. Ваши обаяние и красота не останутся без достойной оценки. Мужчин же оценят за великодушие и душевную щедрость. Новые знакомства вполне могут перерасти во что-то серьезное. // Изображение сгенерировано нейросетью Kandinsky на сайте rudalle.ru