Астрологи дали совет, как не поссориться в Новый год

В первой половине недели возрастет стремление к общению, обмену мыслями и идеями. В это время вы почувствуете себя сильнее, сможете проявить характер, начать борьбу с вредными привычками, активно добиваться самореализации. Сейчас можно себе позволить быть в центре внимания большого количества людей. Во второй половине недели возможны интересные знакомства. В это время вас будет окружать романтическая атмосфера. Обострится чувство стиля, красоты. Это окажет влияние и на оформление новогоднего стола, и на праздничные наряды. Однако в этот период могут легко разгораться споры и конфликты, поэтому лучше держать свое мнение при себе. Вряд ли кому-то нужны горячие дискуссии за праздничным столом.

Источник: astro-ru.ru

Овнам удастся добиться поставленных целей, если они приложат необходимые усилия. Это прекрасное время для смелых и сильных духом людей, которые хорошо знают, что хотят получить от жизни. Между тем это не самые благоприятные дни для дальних поездок. Новый год лучше встретить дома.

Тельцам рекомендуется использовать эту неделю для расширения кругозора. Возможно, вы познакомитесь с человеком, который станет для вас мудрым советчиком, на мнение которого вы будете равняться. Также это хорошее время для туристической поездки.

Близнецы почувствуют влечение к риску, острым ощущениям. Попробуйте реализовать эту потребность, приняв участие в спортивных соревнованиях. В этот период возможны споры между партнерами. Если вы чувствуете, что конструктивный диалог невозможен, отложите разговор до более удобного случая.

Ракам следует внимательно отнестись к своему здоровью. Уделите больше времени профилактике. В отношениях вам сейчас выгоднее играть роль ведомого. Пусть любимый человек возьмет на себя инициативу. Старайтесь больше времени проводить друг с другом или в компании близких людей.

Львами овладеет сильное желание навести идеальный порядок в доме и на работе. Вы почувствуете себя лучше, если избавитесь от старых ненужных вещей, освободите пространство. Старайтесь не высказывать критических замечаний в адрес своего любимого человека.

Девы смогут стать более привлекательными для представителей противоположного пола, вероятны романтические знакомства. В существующем союзе у вас словно откроется второе дыхание. Возможны приятные сюрпризы: например, объяснение в любви и предложение руки и сердца.

Весам не стоит распылять внимание на сиюминутные знакомства и разговоры. В преддверии Нового года постарайтесь оградить себя от любых отрицательных эмоций. Самое правильное на данный момент – сосредоточить все внимание на семье и доме.

Скорпионы почувствуют, как стремительно исчезают деньги. Вас ждет много мелких покупок, общая сумма которых может стать весьма значительной. Между тем это прекрасное время для расширения круга знакомств и веселого времяпровождения в компании друзей или родственников.

Стрельцы на этой неделе смогут оценить все прелести хорошего финансового положения. Материальное благополучие – это именно то, что в предпраздничные дни будет радовать вас, давая необходимое ощущение свободы. Между тем возможны мелкие трения в отношениях с друзьями, коллегами и начальством.

Козероги будут испытывать мощный энергетический подъем. Это прекрасное время для реализации своего творческого потенциала, всестороннего развития личности, избавления от робости и нерешительности. Настало время действовать и громче заявлять о себе.

Водолеев звезды призывают остановиться и задуматься о жизни. В суете и шуме будней, среди множества дел и забот подчас так не хватает спокойного и умиротворенного созерцания мира. Именно в тишине и спокойствии вы будете способны совершить, возможно, самые важные открытия своей жизни.

Рыбам звезды советуют провести эту неделю шумно и весело, как и положено на новогодние праздники. Особую роль для вас сейчас будут играть друзья, единомышленники. Не исключены романтические знакомства. В отношениях с партнером воздерживайтесь от критических замечаний. // Фото: pixabay.com

