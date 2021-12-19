Астрологи сулят новые перспективы, но предостерегают от излишеств

В начале недели появится больше возможностей для реализации своего потенциала. Вы найдете применение своей фантазии, раскроете в себе новые таланты. В сфере личных отношений вероятны приятные сюрпризы. Вас ждут новые знакомства, неожиданные встречи и запоминающиеся любовные свидания. Однако не стоит делать акцент на количестве связей. В этот период необходимо не потакать своим слабостям, отказаться от любых излишеств. Во второй половине недели вы сможете увидеть новые перспективы. Возможно, вы встретите людей, которые окажут вам помощь и поддержку. Это прекрасное время для личностного развития, но сейчас важно избегать принятия резких и спонтанных решений. Чрезмерная тяга к независимости может превратиться в препятствие на пути к вашему успеху.

Источник: astro-ru.ru

У Овнов укрепятся супружеские отношения. Сейчас вам с партнером по браку лучше все делать сообща. Удачно пройдет совместная поездка. Во второй половине недели ваше внимание переключится на урегулирование карьерных и финансовых вопросов. Вам могут повысить зарплату или выдать премию.

У Тельцов в начале недели значительно улучшится самочувствие. Это хорошее время для начала диеты и отказа от вредных привычек. Во второй половине недели вы почувствуете прилив сил и оптимизма, возрастет тяга к знаниям. Старайтесь не взаимодействовать с не вызывающими доверия людьми.

Для Близнецов первая половина недели будет удачной. В супружеских отношениях сейчас выгоднее быть ведомым. Постарайтесь поддержать исходящие от любимого человека инициативы, проявляйте гибкость. Вторая половина недели потребует от вас готовности действовать быстро, оперативно.

Ракам рекомендуется провести генеральную уборку в квартире, выбросить лишнее и ненужное. Также не забывайте о мерах по укреплению здоровья. Вторая половина недели будет связана с улучшением отношений с близкими людьми. Вы будете ощущать реальную поддержку со стороны своих друзей.

Львы в начале недели будут испытывать творческий подъем. Это замечательное время для романтических знакомств, покупки подарков. Вторую половину недели используйте для наведения порядка в делах. У вас будет достаточно энергии и желания, чтобы заниматься уборкой в доме и разбором документов на работе.

Девам рекомендуется заняться решением семейных и материальных проблем. Позаботьтесь о старших родственниках, предложите им свою помощь. Вторая половина недели принесет обновление в ваши романтические отношения. Сделайте какой-нибудь приятный сюрприз своему любимому человеку.

Весы будут вовлечены в интенсивные контакты. Вас могут попросить оказать какие-то услуги знакомым, благодаря чему вы приобретете полезный опыт и расширите круг общения. Во второй половине недели увеличится благосостояние вашей семьи, возможны крупные покупки для дома.

У Скорпионов заметно улучшится материальное положение. Это благоприятно повлияет на психологический климат в семье. Вторая половина недели может быть связана с интенсивными контактами, поездками и предновогодней суетой. Постарайтесь не взваливать на себя слишком много работы.

Стрельцам в начале недели звезды советуют держать все дела под личным контролем. Многое будет зависеть от вашей инициативы и энергии. Не стесняйтесь спрашивать совета у знающих людей: вам обязательно помогут. Во второй половине недели возможен рост доходов. Воздерживайтесь от траты денег на развлечения.

Козерогам рекомендуется найти время для отдыха. В уединении вы сможете обрести внутреннее равновесие, набраться сил. С четверга вы вновь станете энергичными и оптимистичными. Это хорошее время для любых начинаний и творческих планов. Сделайте что-нибудь приятное людям, которых любите.

Водолеи будут всеми мыслями устремлены в будущее. Хотя вам и так свойственно жить немного впереди событий, сейчас это качество проявится особенно ярко. Вы можете почувствовать усиление дара предвидения. Также это хорошее время для расширения круга общения, личностного развития, обучения.

Рыбы в начале недели смогут добиться желаемых целей, если будут действовать настойчиво. В это время вам могут оказать помощь люди, наделенные властью. Вторая половина недели складывается благоприятно. В круг вашего общения войдут новые люди, которые впоследствии станут вашими единомышленниками. // Фото: pixabay.com

