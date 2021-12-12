Астрологи рассказали, кто сможет увеличить свои доходы

Начало недели не благоприятствует активному общению. Вы можете столкнуться с попытками окружающих вмешиваться в ваши дела, подталкивать к нежелательным действиям, не давать вам проявлять инициативу. Сопротивляться давлению извне будет сложно. Добиться успеха можно при условии, что вы не станете слушать чужие советы, рассчитывая только на собственные силы и возможности. Начиная с середины недели, будет труднее выражать чувства и симпатии. Это не лучшее время для новых знакомств. В отношениях избегайте холодности и равнодушия. Меньше критикуйте своего любимого человека.

Источник: astro-ru.ru

У Овнов наступает благоприятное время для обучения и путешествий. Между тем не все складывается благополучно в профессиональной и финансовой сферах. Интенсивный труд вряд ли будет приносить должное материальное вознаграждение. Также обратите внимание на свое здоровье. Не стоит излишне перенапрягаться.

Для Тельцов наиболее проблемной темой станут любовные отношения. Звезды советуют не быть слишком настойчивыми и прямолинейными в отношениях с любимым человеком. Не следует впадать в амбиции и перетягивать одеяло на себя, навязывать свое мнение.

У Близнецов может наступить важный перелом в отношениях. Если прежде установить контакт с интересующим вас человеком мешали старые обиды, то теперь вы перестанете оглядываться назад и снова начнете смотреть в будущее с оптимизмом.

У Раков неделя хорошо подходит для наведения порядка дома и на работе. Для того чтобы успевать справляться с делами, потребуется поменять свой распорядок дня. Наступает благоприятное время для выработки и закрепления привычки жить по новому режиму. Впоследствии вы почувствуете прилив бодрости и сил.

У Львов намечается позитивный поворот в романтических отношениях. Вы поймете, что не стоит зацикливаться на прошлых проблемах. Гораздо лучше жить настоящим и мечтать о будущем, приближая его конкретными делами. Сейчас подходящий период для начала обучения, освоения чего-то нового.

Девам лучше не проявлять инициативу ни в каких делах. Сосредоточьте внимание на выстраивании отношений с близкими родственниками. Положительные сдвиги могут произойти, если вы не станете торопиться с принятием важных решений относительно своей семьи. Проявите терпение, и все образуется само собой.

Весам звезды советуют активнее идти на контакт с окружающими людьми. Не замыкайтесь на себе и своих личных психологических трудностях. Чтобы лучше осознать, что же с вами сейчас происходит, следует осмотреться вокруг, возможно, спросить совета у друзей. В то же время лучше избегать новых знакомств.

Скорпионам рекомендуется воздержаться от выяснений отношений с близкими людьми. Также нежелательно вместе с любимым человеком встречаться с вашими друзьями. Гораздо лучше направить свою активность на решение сугубо материальных проблем. Вам удастся увеличить свои доходы и совершить удачные покупки.

Стрельцам придется столкнуться с трудностями в профессиональной деятельности. Работы будет слишком много, вы рискуете не уложиться в график. Одновременно с этим нарастает поток дел и обязательств, связанных с решением семейных и бытовых вопросов. Старайтесь не перенапрягаться, берегите здоровье.

У Козерогов наступает благоприятный период для самосовершенствования. Отдавайте предпочтение созерцательному образу жизни. Между тем в любовных отношениях может наступить разлад. Возможно, это будет связано с несбывшимися ожиданиями. Не создавайте себе иллюзий, чтобы не разочаровываться.

Водолеи не смогут усидеть дома. Вы будете отдавать предпочтение веселым дружеским посиделкам и поиску новых впечатлений. Если в семье накопилось множество проблем, помните, что благоприятное время для их решения пока не наступило.

Рыбам важно сосредоточиться на достижении своих стратегических целей. Думайте о главном и делайте все для того, чтобы приблизить свою мечту. Внешние обстоятельства сейчас поменяются к лучшему. Постарайтесь использовать ситуацию в своих интересах. Это подходящее время для положительных сдвигов в карьере. // Фото: pixabay.com