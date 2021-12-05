Астрологи рассказали, кого ждут премии на работе и приятные сюрпризы

В начале недели появится больше динамики в отношениях между мужчинами и женщинами. Усилится взаимное притяжение, возникнет желание заводить новые знакомства. Любовные свидания обещают быть незабываемыми. Те, у кого уже есть постоянный партнер, будут переживать обновление чувств, которые станут более страстными и глубокими. Вы заметите, что ваш союз становится более гармоничным. В первой половине недели постарайтесь воздерживаться от споров и желания во что бы то ни стало отстоять свою позицию. Лучше оставаться при своём мнении и никому ничего не доказывать. Во второй половине недели избегайте импульсивных действий, которые хочется совершить под влиянием эмоций и настроения. Необдуманные поступки могут повлечь негативные последствия.

Источник: astro-ru.ru

У Овнов будет прекрасное самочувствие, усилится запас жизненных сил. Это хорошее время для наведения порядка в делах. У тех, кто ищет работу, появится шанс подобрать подходящую должность. Если вы планировали поездку, есть риск, что она сорвется из-за непредвиденных обстоятельств.

Для Тельцов первая половина недели сложится замечательно. Усилятся ваши творческие способности, возрастет оптимизм. Романтические отношения будут переживать пору расцвета. Вас ждут приятные сюрпризы. Помните, что эти дни даны вам для того, чтобы сотворить праздник для себя и для тех, кого вы любите.

У Близнецов начало недели будет связано с приятными хлопотами по дому. Вам захочется очистить жизненное пространство от всего лишнего и устаревшего. Постарайтесь успеть это сделать до четверга. Вторая половина недели складывается напряжённо для супружеских отношений.

Раков ждёт подходящее время для гармоничного общения с партнёром по браку и родственниками. Возрастёт взаимопонимание, снизится взаимная напряжённость. Эти дни лучше всего подходят для гармонизации отношений с людьми. Также неделя благоприятствует поездкам, прогулкам на природе.

Львы смогут значительно укрепить своё материальное благосостояние. Сейчас хорошее время для покупки полезных в хозяйстве вещей, например, бытовой техники. Между тем эти дни не слишком подходят для развлечений, лучше всего сейчас решать практические вопросы.

У Дев усилятся творческие способности и желание как-то проявить себя. Можно поэкспериментировать со своим внешним обликом. Чувство меры и гармонии вас не обманет, вы станете выглядеть намного привлекательнее. Ваши романтические отношения ждёт подъем. Одинокие Девы могут в эти дни встретить свою любовь.

Весам звезды советуют в начале недели вести спокойный и размеренный образ жизни и больше времени тратить на отдых. Это подходящий период для подведения итогов и осмысления пройденного пути. Вторая половина недели внесёт некоторую дисгармонию в контакты с людьми. Не исключены мелкие конфликты.

Скорпионам звезды советуют больше общаться. Возможно, вы будете вовлечены в дела своих друзей, родственников, соседей или просто знакомых. Именно ваше деятельное участие поможет им найти решение в сложной ситуации. Также в это период расширятся ваши дружеские связи.

Стрельцам рекомендуется отодвинуть в сторону развлечения и заняться делами. В этот период вы сможете быстро и без особых проблем овладеть каким-либо полезным навыком. Также вероятны приятные сюрпризы на работе. Вас могут повысить в должности, увеличить зарплату или выдать премию.

У Козерогов проснется страсть к путешествиям. Если у вас есть свободное время и деньги, то можно съездить куда-нибудь за новыми впечатлениями. Вы расширите свой кругозор и получите положительный заряд энергии на многие недели вперед. В этот период возрастет тяга к знаниям, что способствует успешной учебе.

У Водолеев наступит хорошее время для того, чтобы более глубоко разобраться в себе. Поэтому будет полезно засесть за чтение психологической литературы. Также вы можете почувствовать усиление своих интеллектуальных и экстрасенсорных способностей.

Рыбам рекомендуется проявлять открытость и доброжелательность к окружающим людям. Активизируется дружеское и партнёрское общение. Новые яркие впечатления — вот как раз то, что вам сейчас необходимо. Также это хорошее время, чтобы обсудить с любимым человеком совместное будущее. // Фото: pixabay.com