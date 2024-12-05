Артур Парфенчиков вручил государственные награды добровольцам Карелии

5 декабря в торжественной обстановке в Доме дружбы народов Артур Парфенчиков вручил медали «За заслуги в добровольческой (волонтерской) деятельности» жителям республики, которые внесли значительный вклад в волонтерскую деятельность. Эта государственная награда была утверждена в 2023 году по инициативе Главы Карелии.

– Сложно представить более духовную, человеческую деятельность, чем благотворительность, добровольчество, волонтерство. Люди всех возрастов в свое время, безвозмездно, исключительно по зову души и сердца творят добро. Мы видим, как активно участвуют наши граждане в добровольческой деятельности в самых разных сферах: помогают тем, кто оказался в сложной ситуации, проводят субботники и различные экологические мероприятия, к которым активно подключается молодежь, поддерживают наших бойцов – участников СВО и членов их семей, этот список можно продолжить. Всем огромное спасибо!

– обратился к собравшимся Артур Парфенчиков.

В 2024 году медалями «За заслуги в добровольческой (волонтерской) деятельности» удостоены: Людмила Коркачева, методист Центра образования Олонецкого национального муниципального района, Раиса Мусиенко, руководитель геронтоволонтерской службы «Открытые сердца» при Комплексном центре социального обслуживания населения Республики Карелия, и Ирина Строганова, координатор Центра обучения и содействия развитию первой помощи «Подорожник-10».

– Доброцентр в Олонце – первый муниципальный Доброцентр в Карелии. Мы реализуем различные направления добровольческой деятельности: экологическое, событийное, социальное, патриотическое, активно помогаем участникам СВО – дети и взрослые плетут маскировочные сети, собирают вещи, вяжут носки, изготавливают сухой душ, делают открытки и др. В последние годы больше людей стало вовлекаться в волонтерскую деятельность, местные жители стали активнее – они не просто откликаются на просьбы о помощи, но и сами инициируют проведение многих мероприятий, и это здорово!

– поделилась Людмила Коркачева.

За личный вклад в развитие добровольчества на территории республики Почетными грамотами Правительства Карелии награждены 11 жителей региона. За активную добровольческую деятельность на территории республики 22 добровольцам вручили Благодарственные письма Главы Карелии. Почетного знака Главы Карелии «За вклад в развитие Республики Карелия» удостоена Юлия Филиппова, Президент Благотворительного Фонда имени Арины Тубис.

Фото: Правительство РК