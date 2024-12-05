05 декабря 2024, 17:53
Общество

Wildberries ввел новый механизм возврата товаров

Пользователи интернет-площадки смогут сделать возврат в любом пункте выдачи товаров

Покупатели смогут возвращать товар в любом пункте выдачи Wildberries. О нововведении рассказали в телеграм-канале «WB на связи».

Возврат товара можно будет оформить по QR-коду в любом пункте выдачи, хотя ранее это можно было сделать лишь в той точке, где заказ был получен.

Инструмент по формированию QR-кодов постепенно внедряют, вскоре он будет доступен всем пользователям в мобильном приложении.

В маркетплейсе отметили, что обновление должно сделать процесс возврата быстрым и простым. Чтобы вернуть товар, потребуется выбрать в приложении нужный товар в разделе «покупки», нажать «вернуть товар», показать QR-код менеджеру ПВЗ. // фото «Петрозаводск говорит»

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Метки: 
Маркетплейс
QR-код
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wildberries