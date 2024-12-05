Какие поправки депутатов вошли в проект бюджета Карелии на 2025 год

Сегодня, 5 декабря, Законодательное Собрание Карелии приняло бюджет республики на 2025 год и плановый период 2026–2027 годов во втором чтении. В ходе голосования поддержку получили 12 поправок, подготовленных депутатами. Их общая сумма - более 490 млн рублей.



Наибольший объем средств по поправкам депутатов предусмотрено на софинансирование работ по капитальному ремонту школ республики. Председатель Комитета по образованию, культуре, спорту и молодежной политике Татьяна Тишкова напомнила, что в школах с 2022 года проходят капитальные ремонты. За эти годы новую жизнь получили несколько десятков школ.

«Программа очень хорошо зарекомендовала себя, учреждения преображаются, создаются комфортные и безопасные условия для учебы детей, современные образовательные пространства. Поправками предлагается выделить 419 миллионов рублей на софинансирование работ по капитальному ремонту 11 школ. Это вклад региона в программу. Речь идет о школах № 3, 12, 29, 35 и 43 в Петрозаводске, учебных заведениях в Лахденпохье, Медвежьегорске, поселках Лоухи, Вяртсиля, Элисенваара и в селе Кончезеро»,

– сказала депутат.



Также 16 млн рублей направят Костомукшскому политехническому колледжу для разработки проекта капитального ремонта мастерских и сами работы. 4 млн рублей предусмотрено для проведения мероприятий в сфере молодежной политики, 31 млн рублей запланированы на организацию детского отдыха в каникулярное время; 6 млн рублей – на ремонт дороги к новой школе поселка Деревянка.





Председатель Комитета по экономической и промышленной политике, энергетике и ЖКХ Леонид Лиминчук обратил внимание на то, что 15 млн рублей направят на завершение обустройства паромной переправы через реку Кемь в Панозере.



«У нас был подробный процесс рассмотрения и самого бюджета, и поправок. Мы имели возможность свои пожелания от округов донести до министерств и правительства. Сейчас мы примем бюджет, как мы обычно делаем, в несколько урезанном формате. Мы надеемся на дополнения бюджета при уточнении объемов федерального трансферта для республики»,

– отметил заместитель Председателя Законодательного Собрания Карелии Илья Раковский.



Исполняющая обязанности Председателя Законодательного Собрания Ольга Шмаеник согласилась с тем, что не все направления, которые ранее обсуждались депутатами, нашли отражение в проекте бюджета, или не были отражены в полном объеме. Работа в этом направлении будет продолжена.



«У нас с вами сделано несколько протокольных записей, в том числе по важным направлениям поддержки органов местного самоуправления, местных бюджетов, инициативного бюджетирования, которое обязательно должно жить и развиваться в Республике Карелия»,

– сказала Ольга Шмаеник.



Проект закона о республиканском бюджете в третьем окончательном чтении рассмотрят на заседании Законодательного Собрания 10 декабря.

Фото: ЗС РК