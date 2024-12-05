Водоснабжение поселка в Карелии восстановили

Жители карельского поселка сутки провели без воды. Система водоснабжения поселка Кааламо была отключена 4 декабря в 16:40. Насос не работал из-за проблем в электросетях. 5 декабря неполадки смогли устранить.

«Водоснабжение в пос. Кааламо полностью восстановлено. Вода в дома граждан стала поступать в полном объеме в 16:30», - сообщил глава администрации Сортавальского района Сергей Крупин. // фото «Петрозаводск говорит»