Артур Парфенчиков: «Нам есть чем гордиться в прошлом и настоящем»

Карелия находится в первой десятке Национального рейтинга инвестиционного климата в субъектах федерации. По поручению президента России Владимира Путина в республике создается первая и единственная в стране цифровая верфь. Карелия – один из лидеров в России по объемам аквакультуры. Об этих и других ключевых достижениях региона глава республики Артур Парфенчиков рассказал в рамках Дня Карелии, который 21 декабря проходит на ВДНХ в Москве.

21 декабря на выставке-форуме «Россия» – День Карелии. Старт мероприятиям дал руководитель региона Артур Парфенчиков, который рассказал о том, чем известна республика с давних времен, и чего достигла сейчас.

«Карелия сегодня – это легендарный край. Это место силы, где в суровых северных условиях люди издавна много трудились. Это жемчужина Севера, которая всегда гостеприимно встречала друзей. Нам есть что показать и рассказать нашим гостям. Есть чем гордиться в прошлом и настоящем»,

– отметил Артур Парфенчиков, приветствуя участников презентации.

Глава Карелии представил ключевые достижения региона. По поручению президента Владимира Путина республика создает на Онежском судостроительно-судоремонтном заводе первую в России цифровую верфь. Карельское предприятие – Литейный завод «Петрозаводскмаш» – единственное в стране поставляет импортозамещающие изделия для сборки дизельных двигателей тепловозов. В Карелии создан первый в стране технопарк в области камнеобработки, а карельские камнеобработчики начали выпускать новую продукцию – камень для керлинга.

«Раньше такие камни производили только в Канаде, причем из шотландского гранита. Теперь у российских спортсменов появятся свои – их будут делать из карельского гранита. Мы готовы обеспечить им все российские команды», – сообщил Артур Парфенчиков.

Горнодобывающая отрасль – одна из ключевых в экономике региона. Глава отметил, что республика располагает достаточным объемом ресурсов и сырья: в Карелии более одной тысячи месторождений 35-ти видов полезных ископаемых. За последние 15 лет построено 26 новых современных предприятий по производству щебня и блоков. Крупнейшее горнодобывающее предприятие «Карельский окатыш» производит 20 процентов всех российских железнорудных окатышей.

Известная как край озер, республика является одним из лидеров в России по объемам аквакультуры. Уже не первый год регион сохраняет первое место в стране по выращиванию форели. На Белом море начали выращивать мидии.

По инициативе президента России идет активное развитие арктических территорий Карелии, куда входят 5 северных районов и город Костомукша. Здесь зарегистрировано порядка 70 резидентов, планируемый объем инвестиций составит 98 млрд рублей, предполагается создание более 2400 новых рабочих мест.

Артур Парфенчиков подчеркнул, что реализация многих проектов была бы невозможна без федеральной поддержки и национальных проектов.

«Выражаю слова огромной благодарности президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину за внимание и помощь региону. При федеральной поддержке и максимальном использовании собственных возможностей нам удалось на порядок повысить привлекательность региона для инвесторов. Сегодня Карелия находится в первой десятке Национального рейтинга инвестиционного климата в субъектах федерации»,

– заявил глава.

Особое место в республике, безусловно, занимает культура, известные достопримечательности и туристические объекты региона: эпос «Калевала», Кижи, Соловки, Беломорские петроглифы, горный парк «Рускеала» и многие другие.

Познакомиться поближе с историей, традициями и культурой Карелии гостям выставки «Россия» поможет яркая и насыщенная программа, которую республика представит в течение всего дня. // фото с сайта правительства РК