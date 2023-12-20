В Карелии запустили акцию «Рождественский подарок для бойца СВО»

Карельское отделение Союза женщин России совместно с Правительством республики запускают благотворительную акцию под названием «Рождественский подарок для бойца СВО».

Сбор подарков осуществляется на базе всех районных подразделений Комплексного центра соцобслуживания Карелии с 20 по 29 декабря. В приоритете для отправки налобные фонарики, свечи, мультитулы, батарейки, аккумуляторы, теплая одежда: носки, нательное белье, варежки, перчатки.

Также для передачи бойцам в зону спецоперации принимают конфеты, мед, джемы (в мягкой упаковке) и витамины. Однако в пункте сбора не примут скоропортящиеся продукты, домашнюю консервацию, алкоголь и продукты в стеклянной таре.

В наших силах сделать так, чтобы каждый, кто выполняет боевые задачи в зоне СВО, знал, что о нем помнят, им гордятся и, главное, что его очень ждут дома,

– подчеркнули представительницы реготделения Союза женщин.

Пункты сбора организованы по следующим адресам:

- пгт Лоухи, ул. Октябрьская, д.18;

- г. Кемь, ул. Мосорина, д. 5;

- г. Беломорск, ул. Комсомольская, д. 3;

- г. Сегежа, ул. Лесная, д. 3а;

- г. Медвежьегорск, ул. Дзержинского, д. 6;

- г. Пудож, ул. Пионерская, д. 1;

- г. Кондопога, ул. Заводская, д. 14;

- ⁠г. Костомукша, ул. Первомайская, д. 12а;

- ⁠пгт Муезерский, ул. Строителей, д.2 ;

⁠- г. Петрозаводск, ул. Лизы Чайкиной, д. 5;

- ⁠г. Олонец, ул. Полевая, д. 11а;

- ⁠г. Питкяранта, ул. Пушкина, д. 3;

- г. Сортавала, ул. Гагарина, д. 10;

- ⁠г. Лахденпохья, ул. Школьная, д. 3;

- г. Суоярви, ул. Нухи Идрисова, д. 10;

- пгт Калевала, ул. Пионерская, д. 15;

- пгт Пряжа, ул. Петрозаводская, д. 16.

По всем организационным вопросам можно обратиться по телефону +7-953-538-07-95 или в личные сообщения сообщества Карельского отделения Союза женщин России.

//Фото: https://vk.com/wall-190692033_2457