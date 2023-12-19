Владимир Путин провел расширенное заседание коллегии Минобороны

19 декабря президент России Владимир Путин провел расширенное заседание коллегии министерства обороны. Глава государства обратил внимание на аспекты ведения специальной военной операции, а также развития военно-промышленного комплекса.

В ходе заседания Владимир Путин поблагодарил военнослужащих, участвующих в спецоперации, и отметил безусловные успехи российской армии. По его словам, украинское «контрнаступление» уперлось в линии обороны, построенные российскими войсками, и фактически захлебнулось.

«Наши солдаты и офицеры, командиры всех уровней мужественно, профессионально решали задачи в ходе спецоперации, обеспечивали суверенитет страны на глобальном уровне, ракетно-ядерный паритет и стратегическую безопасность России. При этом поддерживалась высокая боеготовность частей и соединений всех военных округов и флотов. Системно, строго по плану велась боевая учеба, решались мобилизационные, технические и кадровые вопросы».

Мнением о подведении итогов работы российской армии поделился кандидат философских наук, доцент кафедры политических и социальных наук ИИПСН ПетрГУ Александр Ильин. По его мнению, президент России показал, что полностью владеет информацией, держит ситуацию под контролем. Также Ильин считает, что глава государства консолидировал российское общество вокруг единых целей: поддержки бойцов и достижения победы над Западом.

«Блок НАТО фактически ведет с нашей страной прокси-войну на территории Украины. Альянс принял в свои члены Финляндию, планируется вступление Швеции. Это новый вызов для нашей страны. В качестве ответной меры идет работа по созданию Ленинградского военного округа, который будет расположен и в Карелии», – резюмировал политолог.

Напомним, что недавно Владимир Путин накануне Дня Героев Отечества вручил в Кремле медали «Золотая Звезда» Героям России, среди которых есть уроженцы Карелии. // фото «Ведомости»/ Сергей Фадеичев/ ТАСС