Шандалович и депутаты ЗС обсудили с Чижовым сотрудничество с БРИКС

О развитии межпарламентских связей в формате БРИКС+ рассказал на своей страничке в соцсети председатель Законодательного собрания Карелии Элиссан Шандалович. Эту тему карельские парламентарии обсудили на рабочей встрече с сенатором Владимиром Чижовым.

В ней также приняли участие Председатель Комитета по экономической и промышленной политике, энергетике и ЖКХ Леонид Лиминчук, Председатель Комитета по законности и правопорядку Сергей Шугаев, зампредседателя Комитета по образованию, культуре, спорту и молодежной политике Татьяна Тишкова, заместитель председателя Комитета по государственному строительству и местному самоуправлению Ройне Изюмов, зампредседателя Комитета по бюджету и налогам Ирина Кузичева.

Cтраны БРИКС уже вносят более весомый вклад в мировую экономику, чем G7. Десятилетия лидерства западных стран оказались сломлены. Это тенденция последних лет,

- подчеркнул Шандалович.

По сего словам, Законодательное собрание Карелии заинтересовано в установлении партнерских отношений с коллегами-парламентариями из стран БРИКС+. Сенатор Чижов, имеющий большой опыт дипломатии, положительно оценил намерения карельских коллег.

Считаю, что именно благодаря парламентскому диалогу между странами можно создать прочный фундамент для развития народной дипломатии, «горизонтальных» связей и взаимовыгодного сотрудничества в различных областях,

- пишет Элиссан Шандалович.

//Фото: https://vk.com/id638808608