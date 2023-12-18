Путин сдал документы в ЦИК для регистрации кандидатом в президенты

Сегодня, 18 декабря, президент России Владимир Путин прибыл в Центризбирком РФ, чтобы подать документы для участия в выборах главы государства в 2024 году. В комплект документов, подаваемый в ЦИК, вошли ходатайство о регистрации группы с указанием личных данных кандидата и всех участников, протокол собрания, список уполномоченных группы, заявление кандидата о его согласии баллотироваться и другие документы.

Владимир Путин идет на выборы самовыдвиженцем. Кандидат философских наук, доцент кафедры политических и социальных наук ИИПСН ПетрГУ Александр Ильин объяснил, что, согласно закону, в этом случае ему было необходимо создать группу избирателей в количестве не менее 500 человек. Собрание группы состоялось 16 декабря, участники единогласно поддержали Путина.

«В целом отношение большинства избирателей к главе государства хорошо известно. Они считают Владимира Путина гарантом стабильности нашей страны, связывают с ним сохранение суверенитета России и ее развитие»,

- сказал Александр Ильин.

Светлана Рожнева, кандидат политических наук, доцент Кафедры политических и социальных наук ИИПСН ПетрГУ отметила, что в целом избирательная кампания президента проходит в хорошем темпе. Это связано с напряженным графиком работы главы государства. Вчера президент рассказал о возрождении Ленинградского военного округа, а сегодня выступил с обращением к участникам заседания Совета глав правительств СНГ.

«После собрания инициативной группы и съезда партии «Единая Россия» Путин убедился: люди готовы голосовать за него, как за гаранта стабильности нашей страны. Они видят в Президенте человека, который будет отстаивать независимость и свободу России», - сказала Светлана Рожнева. // фото скриншот онлайн-трансляции на Life прямой линии главы государства