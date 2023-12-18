Почти 19 тысяч заявок поступило на премию «Служение»

Завершен прием заявок на соискание Всероссийской муниципальной премии «Служение». Было получено и обработано 18 458 заявок от представителей муниципального сообщества из 89 регионов страны. Северо-Западный федеральный округ направил 1 945 заявок.

Все заявки от глав муниципальных образований, муниципальных служащих и работников муниципалитетов, председателей и членов ТОС прошли первичный отбор и будут оценены экспертным советом. Премия «Служение» вручается в десяти номинациях за лучшие проекты и управленческие решения. Чаще всего соискатели выбирали номинацию «Инициатива каждого – общий успех» за проекты, реализованные вместе с жителями, и вовлечение граждан в решение вопросов развития территорий.

Муниципальные служащие – это люди, чья работа не всегда видна, но при этом важна для каждого. Они отвечают за то, чтобы в наших домах были свет, вода и тепло, за чистоту наших дворов, за благоустройство наших парков, городов и сёл,

– подчеркнула член президиума Совета при Президенте РФ по развитию местного самоуправления, сопредседатель Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления Ирина Гусева.

Следующий этап многоуровневого отбора финалистов – перекрестное голосование. До 18 декабря участникам премии предстоит оценить по определенным критериям несколько проектов и управленческих решений других участников, а также подготовить короткое резюме по итогам оценки. Топ-100 участников будет сформирован по итогам голосования экспертного совета. Народное голосование на сайте премияслужение.рф пройдет с 25 декабря 2023 года по 14 января 2024 года. Лауреаты и победители будут определены и награждены в январе 2024 года.

В 2023 году Всероссийская муниципальная премия «Служение» проводится по поручению Президента России Владимира Путина впервые и станет ежегодным событием для муниципального сообщества. Организатором выступила Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления (ВАРМСУ) при поддержке Администрации Президента Российской Федерации.

//Фото: https://vk.com/premia_sluzhenie