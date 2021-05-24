24 мая 2021, 07:37
Арслан Бочкарев стал победителем первенства России по пауэрлифтингу
16-летний спортсмен из Вяртсиля установил новый рекорд Карелии
Карельский спортсмен Арслан Бочкарев стал победителем первенства России по пауэрлифтингу. Соревнования проходили с 16 по 23 мая в Суздале, сообщает пресс-служба управления физической культуры и спорта министерства образования и спорта РК.
16-летний атлет из Вяртсиля завоевал золотую медаль в весовой категории до 93 килограммов. В абсолютном зачете он стал третьим.
Арслан выполнил норматив для присвоения ему звания мастера спорта. Попутно Бочкарев побил рекорд Карелии в приседании со штангой - 240 килограммов. Фото источника