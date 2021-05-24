Карельский спортсмен Арслан Бочкарев стал победителем первенства России по пауэрлифтингу. Соревнования проходили с 16 по 23 мая в Суздале, сообщает пресс-служба управления физической культуры и спорта министерства образования и спорта РК.

16-летний атлет из Вяртсиля завоевал золотую медаль в весовой категории до 93 килограммов. В абсолютном зачете он стал третьим.

Арслан выполнил норматив для присвоения ему звания мастера спорта. Попутно Бочкарев побил рекорд Карелии в приседании со штангой - 240 килограммов. Фото источника