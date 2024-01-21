«Армейцы» в упорной борьбе проиграли гостям из Балашихи

Команда «СКА-Карелия» сегодня провела второй домашний матч против «Русских Витязей» из Балашихи. Игра прошла в Кондопоге.

Матч получился упорным. «Армейцы» быстро открыли счет, но гости отыгрались уже в первом периоде. Во втором игровом отрезке «Русские Витязи» вышли вперед, а в третьем периоде команды обменялись заброшенными шайбами. Итог - поражение «СКА-Карелии» со счетом 2:3.

Напомним, в субботу «армейцы» умудрились проиграть этому же сопернику, выигрывая со счетом 4:0 за 7 минут до конца матча. // Фото пресс-службы «СКА-Карелия»