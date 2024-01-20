20 января 2024, 18:04
Горнолыжник из Карелии стал призером первенства Северо-Запада
Егор Лебедев успешно выступил на соревнованиях в Мурманской области
Карельский спортсмен Егор Лебедев успешно выступил на первенстве Северо-Запада по горным лыжам. Об этом сообщает паблик «Спорт - норма жизни Карелия».
Соревнования прошли в городе Кировск Мурманской области. Молодые люди состязались в дисциплинах скоростной спуск, супергигант, суперкомбинация.
В дисциплине суперкомбинация наш земляк занял третье место и завоевал бронзовую медаль. // Фото паблика «Спорт - норма жизни Карелия»