Горнолыжник из Карелии стал призером первенства Северо-Запада

Карельский спортсмен Егор Лебедев успешно выступил на первенстве Северо-Запада по горным лыжам. Об этом сообщает паблик «Спорт - норма жизни Карелия».

Соревнования прошли в городе Кировск Мурманской области. Молодые люди состязались в дисциплинах скоростной спуск, супергигант, суперкомбинация.

В дисциплине суперкомбинация наш земляк занял третье место и завоевал бронзовую медаль. // Фото паблика «Спорт - норма жизни Карелия»