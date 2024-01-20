Карельская конькобежка взяла бронзу первенства Северо-Запада

Анфиса Васькова из Сортавалы завоевала бронзу первенства Северо-Запада по конькобежному спорту. Об этом сообщает Центр спортивной подготовки.

Окружные соревнования проходят в Санкт-Петербурге 19-20 января. На них выступают юноши и девушки в возрастных группах 14-15 и 16-17 лет.

Воспитанница спортивной школы олимпийского резерва Сортавальского района стала третьей на дистанциях 1000 и 1500 метров. Анфиса Васькова подтвердила норматив кандидата в мастера спорта. // Фото: unsplash.com / Joshua Golde