«Армейцы» в Кондопоге разгромили команду «АКМ-Юниор»

Команда «СКА-Карелия» сегодня провела очередной матч первенства МХЛ. В Кондопоге «армейцы» принимали «АКМ-Юниор».

Наши хоккеисты вышли вперед в самом начале игры. После двух периодов «армейцы» вели со счетом 4:0. В третьем игровом отрезке гости смогли отыграть одну шайбу. Итог - 4:1.

Это всего лишь вторая победа «СКА-Карелии» в нынешнем сезоне. В субботу эти же команды проведут еще одну игру между собой. // Фото: пресс-служба клуба «СКА-Карелия»