Стало известно, сколько катков зальют этой зимой в Карелии

В этом зимнем сезоне в Карелии будут работать 40 ледовых катков, сообщили на официальном интернет-портале республике. Их будут заливать в зависимости от погоды, рассказали в правительстве республики.

Ледовые площадки откроют в Пряжинском, Сортавальском, Калевальском, Пудожском, Беломорском, Олонецком, Сегежском, Медвежьегорском, Питкярантском, Кемском, Кондопожском, Лоухском, Муезерском, Лахденпохском, Прионежском районах, в Суоярви, Костомукше и Петрозаводске.

В карельской столице катки зальют в спортивном комплексе «Луми», около школ №№ 11 и № 35, а также на набережной Варкауса, 15А. // фото: anncapictures/ pixabay.com