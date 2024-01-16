«Армейцы» из Кондопоги выиграли гостевой матч первенства МХЛ

Команда «СКА-Карелия» сегодня проводила свой очередной матч первенства МХЛ. В Подмосковье «армейцы» во второй раз за два дня встречались с «Русскими Витязями».

После двух периодов на табло горели цифры 1:1. Все решилось в третьей двадцатиминутке, где коллектив из Кондопоги реализовал свои моменты и победил со счетом 4:1.

Команда «СКА-Карелия» одержала свою седьмую победу в сезоне и сумела подняться на 35-е место в турнирной таблице первенства МХЛ. // Фото: unsplash.com / Mariah Hewines