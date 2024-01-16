16 января 2024, 16:10
Названа лучшая школьная команда Карелии по мини-футболу
Петрозаводские спорсменки отправятся на следующий этап соревнований в Нижегородскую область
Команда девушек школы № 43 Петрозаводска победила в региональном этапе игр общероссийского проекта «Мини-футбол в школу».
Игры регионального этапа завершились в Кондопоге. На площадке соревновались команды девушек.
Победители завоевали право на участие в соревнованиях III Всероссийского этапа, который пройдет в Нижегородской области в феврале и марте этого года.
Тренер команды школы № 43 Петрозаводска - учитель физкультуры Евгений Фаттахов. // Фото: дирекция спорта Петрозаводска.