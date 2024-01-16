Названа лучшая школьная команда Карелии по мини-футболу

Команда девушек школы № 43 Петрозаводска победила в региональном этапе игр общероссийского проекта «Мини-футбол в школу».

Игры регионального этапа завершились в Кондопоге. На площадке соревновались команды девушек.

Победители завоевали право на участие в соревнованиях III Всероссийского этапа, который пройдет в Нижегородской области в феврале и марте этого года.

Тренер команды школы № 43 Петрозаводска - учитель физкультуры Евгений Фаттахов. // Фото: дирекция спорта Петрозаводска.