16 января 2024, 16:10
Спорт

Названа лучшая школьная команда Карелии по мини-футболу

Петрозаводские спорсменки отправятся на следующий этап соревнований в Нижегородскую область

Команда девушек школы № 43 Петрозаводска победила в региональном этапе игр общероссийского проекта «Мини-футбол в школу».

Игры регионального этапа завершились в Кондопоге. На площадке соревновались команды девушек. 

Победители завоевали право на участие в соревнованиях III Всероссийского этапа, который пройдет в Нижегородской области в феврале и марте этого года.

Тренер команды школы № 43 Петрозаводска - учитель физкультуры Евгений Фаттахов. // Фото: дирекция спорта Петрозаводска.

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