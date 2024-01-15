Команда «СКА-Карелия» в упорной борьбе проиграла в Подмосковье

Команда «СКА-Карелия» сегодня провела свой очередной матч первенства МХЛ. В Подмосковье «армейцы» встречались с «Русскими Витязями».

Игра получилась очень упорной. Хозяева раз за разом выходили вперед, но хоккеисты из Кондопоги находили в себе силы, чтобы отыграться. По итогу 60 минут на табло счет был равным - 5:5. В овертайме удача улыбнулась «Русским Витязям». Итог - 6:5 в пользу хозяев.

В 39 матчах этого сезона «армейцы» одержали 6 побед. Они замыкают турнирную таблицу первенства МХЛ. // Фото: unsplash.com / Samantha Gades