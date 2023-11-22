«Армейцы» из Кондопоги разгромно проиграли второй матч подряд

Хоккейный клуб «СКА-Карелия» проиграл и второй матч команде «Динамо-Шинник». Игра первенства МХЛ прошла 21 ноября в белорусском Бобруйске.

Матч почти полностью повторил сюжет игры, состоявшейся днем ранее. Тогда хозяева одержали победу со счетом 7:3. Второй поединок завершился с таким же счетом.

«СКА-Карелия» занимает последнее 37-е место в таблице первенства МХЛ. В 22 играх на счету команды из Кондопоги всего 3 победы. // Фото: unsplash.com / Mariah Hewines