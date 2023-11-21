Команда «СКА-Карелия» пропустила семь шайб в Белоруссии

Хоккейный клуб «СКА-Карелия» в понедельник провел очередной матч первенства МХЛ. В белорусском городе Бобруйск «армейцы» встречались с местной командой «Динамо-Шинник».

По итогам первого периода кондопожане уступали со счетом 2:3. Однако во второй двадцатиминутке хозяева совершили рывок и повели уже со счетом 6:2. В третьем периоде соперники обменялись голами. Итог - поражение «армейцев» со счетом 3:7.

Сегодня эти же команды проведут еще одну игру. Начало матча в 17:00. // Фото: unsplash.com / Samantha Gades