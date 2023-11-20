20 ноября 2023, 17:32
Карельские борцы завоевали 21 медаль на всероссийских соревнованиях
Спортсмены достойно представили нашу республику в Московской области
Карельские спортсмены завоевали 21 медаль на Всероссийских соревнованиях по спортивной борьбе. Об этом сообщили в минобразования и спорта Карелии.
Состязания по грэпплинг и грэпплинг-ги прошли 17 - 19 ноября в подмосковном Красногорске.
Грэпплинг – это вид борьбы, который объединяет в себе технику различных видов спорта.
Карелию представляли спортсмены из Петрозаводска, Олонца, Лахденпохья и Сортавалы. // фото: freepik.com