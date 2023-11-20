Карельские борцы завоевали 21 медаль на всероссийских соревнованиях

Карельские спортсмены завоевали 21 медаль на Всероссийских соревнованиях по спортивной борьбе. Об этом сообщили в минобразования и спорта Карелии.

Состязания по грэпплинг и грэпплинг-ги прошли 17 - 19 ноября в подмосковном Красногорске.

Грэпплинг – это вид борьбы, который объединяет в себе технику различных видов спорта.

Карелию представляли спортсмены из Петрозаводска, Олонца, Лахденпохья и Сортавалы. // фото: freepik.com