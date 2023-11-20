20 ноября 2023, 10:54
Боксер из Карелии взял серебро первенства Европы
Константин Опольский уступил в финальном поединке континентального первенства
Спортсмен из Карелии Константин Опольский завоевал серебро первенства Европы по боксу среди молодежи. Об этом сообщает паблик «Спорт – норма жизни Карелия».
В финальном бою наш земляк встречался с Радославом Росеновым из Болгарии. Соперник оказался сильнее – Константин стал вторым.
В соревнованиях, которые прошли в Черногории, принимали участие 300 боксеров из 34 стран. // Фото: unsplash.com / Joshua Golde