«Архипелаг Гулаг» могут убрать из школьной программы

Депутат Госдумы Дмитрий Вяткин считает, что литературу, не прошедшую «испытания временем» и не соответствующую действительности, необходимо исключить из школьной программы. И такие произведения, как «Архипелаг ГУЛАГ» Александра Солженицына, необходимо исключить из школьной программы, передает ТАСС.

Вяткин отметил, что в этом году как минимум целый ряд произведений советских авторов вернут в программу, в том числе роман «Молодая гвардия» Александра Фадеева, произведение Юрия Бондарева «Горячий снег». А не соответствующие действительности «сплетни в виде версий» необходимо убрать.

При этом депутат пояснил, что «рубить с плеча» никто не собирается, но намерены восстановить историческую справедливость в отношении советских произведений, которые воспитывают чувство патриотизма и сохраняют историческую память. // фото: unsplash.