Арест Юрия Дмитриева продлен до 25 июня

Сегодня в Петрозаводском городском суде состоялось заседание по делу историка Юрия Дмитриева. Единственный вопрос, который рассматривался сегодня - продление срока ареста.

Как стало известно порталу «Петрозаводск говорит», в суд никого не пустили, кроме адвоката Дмитриева. В итоге суд принял решение продлить срок ареста исследователя сталинских репрессий до 25 июня.

Следующее заседание по делу состоится 14 апреля.

Напомним, Юрий Дмитриев был задержан в декабре 2016 года. Поводом для возбуждения дела стали фотографии приемной дочери историка в обнаженном виде. В апреле 2018 года суд оправдал Дмитриева по статьям об изготовлении и распространении детской порнографии. Наказание он получил только за хранение частей огнестрельного оружия. 14 августа 2018 года Верховный суд Карелии отменил решение нижестоящей инстанции и отправил дело на новое рассмотрение.

Второе уголовное дело о сексуальном насилии было передано в суд в сентябре 2018 года. По версии следствия, Юрий Дмитриев с 2012 года по 2016 год совершал насильственные действия сексуального характера в отношении своей несовершеннолетней приемной дочери. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 20 лет. Оба дела объединены и слушаются в одном судебном заседании.