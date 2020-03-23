Фундамент системы образования в Карелии идет трещинами

У педагогов накопилась масса вопросов, которые были озвучены на встрече с депутатом ЗС РК Андреем Мазуровским в конце минувшего года в Ляскельской средней школе. Вопросы были переадресованы министру Роману Голубеву, который посетил ряд образовательных учреждений и провел встречу с учителями в г. Питкяранта.

«Опасаемся социального взрыва»: ожидание в четверть века

Почти 30 лет жители п. Ляскеля ждали строительства детского сада. Когда-то в поселке было три ведомственных детских сада, но при развале Союза все три были закрыты. В сентябре 2018 года вопрос, наконец, был решен положительно: сдать объект планировалось через год, 1 сентября 2019 года. Но в сроки строители не уложились, а в конце минувшего года работы и вовсе прекратились.

Родители бьют тревогу, пишут президенту, но письма возвращаются в Ляскельское сельское поселение. Его глава Нина Заречная рассказала, что выбранный участок был единственным соответствовавшим требованиям доступности к электричеству, теплу, воде и канализации. Но проблема отвода грунтовых вод задержала строительство уже на первоначальном этапе.

По завершению нулевого цикла рабочие ждали завоза материалов для возведения стен, однако основной этап работ так и не начался: стройка остановилась на уровне фундамента. 16 декабря 2019 было принято решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Ситуация сложная, я боюсь социального взрыва,

- сказала Нина Заречная.

Местные жители возмущены, ведь им приходится, приспосабливаясь к расписанию школьных рейсов, возить дошкольников за семь километров по плохой дороге в соседнюю деревню Хийденсельга.

В Хийденсельге целых два детских сада, правда, один из них остался недостроенным еще с прошлого столетия. Заброшенное трехэтажное здание сада на 380 детских мест находится в аварийном состоянии, не охраняется и представляет опасность для гуляющих по этажам подростков. Памятник 90-х стал местом проведения досуга школьников соседнего образовательного учреждения.

Ныне действующее детское дошкольное учреждение располагается в четырех приспособленных зданиях. Одно из них было построено еще до 1900 года. Памятник культуры и архитектуры частично ремонтировался последний раз в 2002 году. В помещениях холодно, течет крыша и проваливаются полы. Брус с южной стороны здания, простоявший более 100 лет, превратился в труху, и постройка держится практически за счет вагонки.

Прошла четверть века: уж выросли и нарожали те, кто сами ездили в сад Хийденсельги, а воз и ныне там.

О наболевшем

По-домашнему уютные школы в Ляскеля и Хийденсельге объединяет проблема плохих туалетов, которую решают в обоих учреждениях уже много лет. В помещениях стоит соответствующая погоде температура, зимой пол промерзает, так как отверстия клозетов ведут на улицу. И если в школьном туалете Хийденсельги имеется септик, то в Ляскеля необходим вывод в очистные сооружения, а они с начала 2000-х годов не работают. Практически постоянно педагоги вынуждены держать открытыми окна из-за сильного запаха, в туалете сквозняк. Между тем, в общей сложности в школах обоих населенных пунктов работает 73 человека и учится 337 детей.

Кадровый голод и низкие ставки

Тон встречи представителей образовательных учреждений Питкярантского района с министром образования был достаточно эмоциональным.

Учителей сегодня волнуют многое: отсутствие жилья для педагогов, несовершенство программы «Земский учитель», объективность всероссийских проверочных работ, отсутствие средств на выезд детей на олимпиады. Многие преподаватели отметили кадровый дефицит в школах района.

Мне кажется, у нас в школе чрезвычайная ситуация: не хватает десятков педагогов,

- считает преподаватель школы № 2 Николай Савин. Соответственно, кроме уроков, учитель должен вести занятия по дополнительному образованию, заниматься одаренными детьми и слабоуспевающими. Отсюда следует, как отметили сами педагоги на встрече, принципиальный и волнующий вопрос оплаты труда.

Оклад учителя по району сегодня в среднем чуть более девяти тысяч. Многие учителя, выполняя государственный стандарт, работают на две ставки и имеют нагрузку 36–39 часов. Но сколько ни трудится учитель - средняя зарплата не может быть выше установленной. Педагогам непонятно, как при целевом значении 34-35 тысяч на ставку в реальности выходит 22 тысячи рублей даже со всеми стимулирующими?

Великолепные доходы педагогов только на бумаге нарисованы, выразили свою позицию учителя, система оплата труда крайне нерациональна. Если, например, у педагога с 40-летним стажем работы вычесть высшую категорию, он будет иметь на руки меньше технического работника. Сегодня в школе есть педагоги с высшим образованием, получающие зарплату по 16–17 тыс. рублей.

Вопрос стимулирования также неоднозначен.

Не должны педагоги сами заниматься распределением денежных средств, необходимо ввести гибкую систему оплаты труда, чтобы за свою работу человек получал достойную заработную плату,

- считает директор школы № 2 г. Питкяранта Ольга Никитина.

Педагоги высказались против включения компенсационных и стимулирующих выплат в величину минимального размера труда. Однако этот, как и многие другие, озвученные на встрече вопросы, должны решаться на федеральном уровне.