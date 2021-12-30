АО «ПКС-Водоканал» отметило лучшие и худшие УК и ТСЖ уходящего года

От оперативности управляющих компаний и надежности зависит комфорт петрозаводчан. К выбору управляющей компании всегда нужно подходить ответственно.

Есть те компании, которые вовремя не платят за коммунальные счета:

ООО "Партнер",ООО "Комфортная среда", ТСЖ "Двина-1", ТСЖ "Луначарского-Пробная",ТСЖ "Фонтан", ТСЖ "Ла-Рошель 5", ООО "Район".

Неприятно, когда собственники квартир вовремя оплачивают коммунальные услуги, но до ресурсоснабжающих компаний деньги не доходят. В должниках оказываются все: и собственник, и управляющая компания. Очевидно, таким организациям не стоит доверять свои деньги.

Но есть и те, кто добросовестно относится к своей работе. АО «ПКС-Водоканал» хочет поблагодарить лучшие УК и ТСЖ в этом году:

ООО " Онегостройсервис", ООО "ПК Выбор", ООО "Сервис", ООО"Триал", ООО"Умелец", ООО "Аверс", ООО" Петрозаводская коммунальная компания", ООО "Карельская обслуживающая компания", ООО "УО КЛК".

Будьте внимательны и не доверяйте деньги тем, кто не может ими верно распорядиться! Перед тем, как заключить договор с управляющей организацией, убедитесь в ее добропорядочности, узнайте, нет ли у компании долгов.