Мэр города поблагодарил компании за оперативную замену водопровода

В сентябре Глава города ввел режим повышенной готовности к ЧС в связи с капитальным ремонтом автодороги на улице Куйбышева: именно там проходит центральный водопровод, питающий Голиковку и Зареку, один из водоводов, питающих ВНС-3 – основную насосную станцию для многих районов города и водовод, являющийся важным в случае пожаротушения на улице Ленина. В этом районе в связи со строительством возможны были аварии на сетях. Было принято решение в сжатые строки построить порядка 600 метров труб.

На днях улицу Куйбышева открыли для автомобилей. Глава города Владимир Любарский поблагодарил за работу АО «ПКС-Водоканал», ООО «Телекомстрой», ООО «Арго Строй». ООО «Телекомстрой» производил работы методом горизонтально-направленного бурения без вскрытия асфальта, а ООО «Арго Строй» проводил работу открытым способом – заменили участок трубы, который находился в ветхом состоянии. Возникновения чрезвычайной ситуации удалось не допустить.