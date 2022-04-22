Андрей Мазуровский: «Севастополя и Одессы нет в современных учебниках»

Текст: Андрей Мазуровский

Думаю, что уже многим удалось посмотреть продемонстрированные в интернете и по телевидению учебники истории, по которым учат украинских детей. У нормальных людей волосы дыбом встают от откровенной лжи, полного пренебрежения к историческим фактам и неприкрытой ненависти к русскому народу. Такова начинка учебников, программирующих мировоззрение будущих поколений Украины.

Но что мы все об Украине… Давайте-ка вернемся к нашим учебникам и нашей системе образования. У нас все, видимо, лучше?

Я много общаюсь с учителями. И как говорят педагоги, количество часов на преподавание истории по сравнению с девяностыми сократилось более чем в два раза. Во многих учебниках нет даже упоминания о Сталинградской битве, не везде упоминается о Нюрбенгском и Токийском процессах, не нашлось места героическим подвигам защитников Брестской крепости, обороны Севастополя и Одессы. В ущерб знаниям истории своей страны много времени уделено всемирной истории.

По мнению преподавателей, по таким программам научить детей, а тем более помочь им приобрести хоть какие-то убеждения, привить навык размышления и критического осмысления, просто не представляется возможным.

В последние годы начался процесс внесения изменений в школьные учебники. Во время проведенных Министерством просвещения проверок, вызванных заявлением президента, в 70 процентах из рассмотренных 2500 рабочих программ по предмету «История» для старших классов, экспертами министерства были выявлены серьезные проблемы, требующие исправления. Во многих из них отсутствовали важные для сохранения исторической памяти события.

В советские и более ранние времена в написании учебников истории порой участвовали не только представители науки, апеллирующие к фактам, документам, исследованиям. К этому активно привлекалось старшее поколение, которое знает историю не только по учебникам. Люди, которые сами были участниками великих исторических событий. Их рассказы не только входили в учебники, но и передавались из поколения в поколение.

Но ситуация изменилась, и далеко не в лучшую сторону. И вот мы уже видим в мире попытки сделать ревизию истории, пересмотреть итоги второй мировой войны и поменять героев на антигероев, по сути, формируя новую личность, для которой главной принадлежностью к так называемой «элите», становится откровенно пренебрежительное отношение к «Рашке» и превозношение западного мира. Это превратилось в моду, так что любая положительная оценка событий русской истории могла стать причиной изгнания из касты или клана «белой кости».

История - предмет мировоззренческий, воспитывающий, следовательно, и те, кто его преподает, должны обладать этим мировоззрением, знаниями, убеждениями.

В свое время учителя истории были особой категорией педагогического коллектива. Писатели, ученые, политики и философы стремились чаще встречаться именно с этой категорией педагогического коллектива.

Почти то же самое можно сказать о литературе. Многие шедевры российского литературного наследия просто исключены из школьных программ.

Жизнь наглядно демонстрирует наши просчеты в обучении и воспитании учащихся в последние годы. Изменения, произошедшие в нашем обществе в последние годы, привели к определенной деформации понятий патриотизма и гражданственности, которые лежали в основании государства. Будущее страны требует безотлагательных изменений наших ориентиров в образовании и воспитании.

«Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан!» - эти строки Некрасова сейчас приобретают новое весьма актуальное звучание. // Фото: DariuszSankowski / Pixabay