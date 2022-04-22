Глава Карелии поставил задачу восстановить авиасообщение в регионе

В ходе ежегодного отчета перед депутатами Законодательного Собрания Глава Карелии отметил значительные сдвиги в решении вопроса транспортного сообщения внутри республики.

В прошлом году были отремонтированы более 270 километров автодорог регионального и местного значения, среди них объекты: Олонец – Питкяранта – Леппясилта, Медвежьегорск – Толвуя – Великая Губа, Заозерье – Пиньгуба. Также был решен вопрос по федеральному финансированию автомобильной дороги Р-21 «Кола» – Пяозерский – граница с Финляндской Республикой протяженностью 157 километров.

Среди отремонтированных дорог, ведущих к туробъектам, самый значимый проект – дорога Великая Губа – Оятевщина в Медвежьегорском районе протяженностью 31 километр, которая обеспечивает круглогодичную транспортную доступность музея-заповедника «Кижи». Введена в эксплуатацию автостанция в Пряже, продолжается реконструкция автовокзала в Петрозаводске и автостанции в Пудоже.

Не менее динамично, чем дорожная сеть развивается система пассажирских перевозок. С 2019 по 2021 годы приобретено 49 автобусов для государственных автопредприятий республики и 28 единиц для муниципальных образований.

Масштабная программа обновления подвижного состава сформирована и на 2022 год. Приобретаем 13 автобусов для региональных перевозок и 7 – для муниципальных нужд. Кроме того, Петрозаводском за счет регионального бюджета приобретены 16 троллейбусов. Столь масштабных программ обновления подвижного состава в республике не было как минимум последние 20 лет!

– отметил Артур Парфенчиков.

В 2021 году поездами пригородного сообщения перевезено более 270 тысяч пассажиров, что на 11 процентов больше, чем в 2020 году. С июня прошлого года организовано пригородное сообщение по новым маршрутам Лодейное Поле – Питкяранта и Питкяранта – Сортавала, количество пригородных маршрутов увеличилось до 10.

Учитывая площадь территории и низкую плотность населения нашей республики, решить проблему межмуниципальных пассажирских перевозок только за счет развития автомобильного и железнодорожного сообщения представляется крайне проблематичным. Назрел вопрос о восстановлении внутрирегионального авиационного сообщения,

– отметил Глава региона.

В этой связи Правительством прорабатывается вопрос о создании федерального казенного предприятия на базе аэропорта «Петрозаводск», с передачей в его ведение посадочных площадок в 4-х муниципальных районах.

Фото предоставлено пресс-службой Главы республики Карелия