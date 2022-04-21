Парфенчиков позвал депутатов в Иран

Сегодня парламентарии Карелии заслушали отчет главы республики Артура Парфенчикова о работе правительства (текст доклада и иллюстрированный обзор руководитель региона чуть позже опубликовал на своей странице «ВКонтакте»), а также задали вопросы руководителю региона.

В частности, депутат Андрей Монастыршин интересовался планами расселения ветхого и аварийного жилья на 2022 год.

«Мы должны полностью завершить этот этап государственной программы, в котором участвуют около девяти тысяч человек, и предназначены к расселению еще почти три тысячи помещений, - сказал Парфенчиков. – В ближайшие два месяца начнется строительство нескольких домов – это Суоярви, Беломорск, Пиндуши. Внимательно смотрим на вторичный рынок жилья, чтобы ускорить выполнение программы за счет приобретения готовых квартир».

Александр Федичев спросил о передаче полномочий по обеспечению населения питьевой водой на региональный уровень. По мнению депутата, сегодня муниципалитеты оставлены один на один с этой проблемой, а решать ее у них возможности нет.

– Если принимать решение по водоснабжению, то надо понимать, где нам брать на это средства. Тема серьезная. Давайте вместе ее прорабатывать, оценивать, считать…

Депутат Эмилия Слабунова поинтересовалась, когда будет меняться уровень финансовой обеспеченности местного самоуправления.

- Это должно происходить в рамках системного развития самих муниципалитетов, - считает Парфенчиков. - В первую очередь, муниципальные власти должны думать о росте местной производственно-экономической базы, о появлении новых источников доходов, о выводе из тени «серой» экономики, об эффективном использовании земель и других ресурсов.

Депутат Галина Гореликова подняла тему капремонта школ. Глава республики сказал, что ожидается не только рост цен, но и их снижение по ряду позиций. Как это уже произошло, например, с удобрениями.

- Если будет рост цен – будем индексировать и расходы. Наша задача – не бросить ни одного незавершенного объекта! – сказал Парфенчиков.

На вопрос депутата Лидии Суворовой о продолжении работы над созданием Музея Карельского фронта Артур Парфенчиков ответил, что все будет делаться в установленные сроки. Сейчас заказан проект для продолжения этой работы.

Отвечая депутату Леониду Лиминчуку о влиянии санкций на республиканскую экономику, Артур Парфенчиков подробно рассказал, как органы власти сейчас перестраивают свою работу, приспосабливаясь к новым реалиям:

- Практически все наши предприятия продолжают работать. Проблемы, конечно, есть. Но появились и новые возможности. Например, активизировались контакты с нашими иранскими партнерами – кстати, очень интересный для нас рынок в плане импорта и экспорта. Наша делегация на следующей неделе отправляется в Астрахань, где расположены соответствующие торговые представительства. Возможно, дальше будет поездка в сам Иран. Возможно, и вы к нам присоединитесь.

Еще один вопрос поступил от депутата Максима Воробьева о строительстве дома-интерната для престарелых в Костомукше. Глава республики заверил, что с объект появится в установленные сроки. Более того, это будет один из первых в России домов-интернатов, соответствующий всем современным нормам и требованиям как по комфорту, так и по безопасности.

В итоге отчет главы республики был принят и одобрен решением большинства народных избранников. (фото пресс-служба правительства РК)