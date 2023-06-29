Андрей Карпилович снова приехал в Петрозаводск

Бывший министр природных ресурсов и экологии РК Андрей Карпилович открыл заседание научно-технического совета Росприроднадзора. Мероприятие проходит 29 июня в Петрозаводске.

Приветственное слово участникам совещания после выступления руководителя Росприроднадзора Светланы Радионовой и заместителя премьер-министра правительства Карелии Оксаны Чебуниной сказал Андрей Карпилович.

В настоящее время он трудится директором по специальным проектам Всероссийского общества охраны природы. Карпилович рассказал, что Общество охраны природы подписало соглашение с Росприроднадзором. Он заметил, что очень рад, что совещание проходит в Карелии.

Напомним, что Андрей Карпилович был назначен на пост министра в июле 2021 года, а покинул его в апреле 2023-го. //фото: Антонина Кябелева/ «Петрозаводск говорит»