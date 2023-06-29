Стал известен график выплаты пенсий и пособий в июле

За июнь текущего года выплаты и пособия в Карелии перечислят 3 июля. Об этом сообщили в Социальном фонде. В частности, это:

- единое пособие;

- ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка от 0 до 3 лет;

- ежемесячное пособие на детей от 8 до 16 лет (включительно);

- ежемесячное пособие женщинам, вставшим на учет в ранние сроки

беременности;

- ежемесячное пособие неработающим родителям по уходу за ребенком до 1,5 лет;

- иные пособия, переданные в СФР от органов социальной защиты Республики Карелия.

В ведомстве обратили внимание получателей, что средства зачисляют в течение всего рабочего дня. Выплату ежемесячного пособия из материнского капитала на ребенка до 3 лет за июнь произведут 5 июля. // фото: www.freepik.com