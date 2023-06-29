29 июня 2023, 08:29
Стал известен график выплаты пенсий и пособий в июле
Отделение Социального фонда Карелии представило список выплат и сроки
За июнь текущего года выплаты и пособия в Карелии перечислят 3 июля. Об этом сообщили в Социальном фонде. В частности, это:
- единое пособие;
- ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка от 0 до 3 лет;
- ежемесячное пособие на детей от 8 до 16 лет (включительно);
- ежемесячное пособие женщинам, вставшим на учет в ранние сроки
беременности;
- ежемесячное пособие неработающим родителям по уходу за ребенком до 1,5 лет;
- иные пособия, переданные в СФР от органов социальной защиты Республики Карелия.
В ведомстве обратили внимание получателей, что средства зачисляют в течение всего рабочего дня. Выплату ежемесячного пособия из материнского капитала на ребенка до 3 лет за июнь произведут 5 июля. // фото: www.freepik.com