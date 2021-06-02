Андрей Иванов рассказал о виртуальной реальности и встрече с Путиным

О новых возможностях цифрового пространства в интервью «Лидероскопу» рассказал основатель центра виртуальной реальности «Твой мир» Андрей Иванов.

Изначально новые технологии планировали использовать только для развлечения посетителей, но Андрей и его команда экспериментируют с применением виртуальной реальности еще и в медицине, и первые опыты дают отличные результаты.

На воплощение уникального бизнес-проекта у Андрея Иванова ушло около 10 лет. Успешный предприниматель поделился с «Лидероскопом» секретами удачных бизнес-кейсов, рассказал, чем ему помог президент и где найти в России «нормального мужика».

Андрей Иванов – популярный общественный деятель, мастер спорта, трехкратный чемпион Карелии по стрельбе из блочного лука, сторонник партии «Справедливая Россия – за правду».